"Зеленоградск-Транс" не смог через суд взыскать с многодетной семьи 250 тыс. рублей за простой автобуса

Гурьевский районный суд отказал автотранспортному предприятию "Зеленоградск-Транс" по иску с требованием взыскать 247 тыс. рублей с отца десятерых детей, калининградца Виталия Заходякина, за то, что автобус предприятия после аварии на ул. Суворова якобы не эксплуатировался и это привело к убыткам. Об этом говорится в материалах суда (копия есть в распоряжении Клопс.Ru).



"В последний день срока давности автобусное предприятие решило подать исковое заявление — дескать, перевозчик был вынужден арендовать другой автобус, а этот не мог использовать", — рассказывает юрист Общества защиты прав автомобилистов Калининградской области Пётр Губенко.



По его словам, у перевозчика не было законных оснований требовать компенсацию, так как вместо вышедшего из строя автобуса был арендован другой.



Юрист также отметил, что предприятие не могло понести убытки, поскольку не является собственником автобуса. Оно просто взяло в аренду вместо одного автобуса другой.



Кроме того, по его словам, ООО "Зеленоградск-Транс-1", которое арендовало автобус, и ООО "Зеленоградск-Транс-4", которое сдавало в аренду автобус, являются аффилированными юридическими лицами, то есть это практически одно и то же лицо, так как у них единый учредитель, директор, один и тот же юридический адрес и сфера деятельности.



"По этой причине заключённый между данными лицами договор аренды был признан судом мнимым и направленным только на то, чтобы с его помощью взыскать деньги с ответчика", — отмечает Губенко.

Представитель перевозчика в суде предоставил недостоверные данные. Он утверждал, что автобус вследствие поломки простаивал год, однако было установлено, что на самом деле транспортное средство эксплуатировалось в этот период (был получен штраф за превышение скорости).



Стоит отметить, что ДТП, в котором серьёзно пострадал ребёнок, произошло вследствие превышения водителем пассажирского автобуса скорости примерно на 40 км/ч. К таким выводам пришло следствие.

Губенко предположил, что попытки "Зеленоградск-Транса" компенсировать простой автобуса носят характер мести.



Напомним, история Напомним, история началась 10 июля 2013 года. Семья Заходякиных возвращалась домой на своём микроавтобусе. За рулём "Мерседеса Вито" сидел глава семейства, в салоне — его жена и пятеро детей. Позже полиция установила: иномарка начала разворачиваться на ул. Суворова прямо из парковочного кармана. Посередине дороги ему в бок въехал рейсовый автобус компании "Зеленоградск-Транс". Удар пришёлся как раз в то место, где сидела четырёхлетняя Надя. Кусок вырванного с корнем железа полоснул по ногам малышки. Это происшествие изменило жизнь семьи: ребёнок стал инвалидом.



По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии закрыли из-за отсутствия состава преступления. Спустя несколько месяцев после аварии Заходякины получили справку из ГИБДД, в которой было указано, что виновником предварительно назван водитель автобуса.



Семья хотела получить выплату по ОСАГО (120 тысяч), если перевозчик согласится с виной. Но на предприятии пояснили, что будут решать вопрос через суд.

В суде выяснилось, что 60% вины за ДТП лежит на Виталии Заходякине, 40% — на водителе автобуса. Тем не менее районный суд установил сумму компенсации Наде и её родителям в 120 тысяч рублей, областной суд поднял её до трёхсот. Выплачивать деньги следовало автотранспортному предприятию.



Половину этой суммы — 150 тысяч рублей — семья получила 5-10-рублёвыми монетами. Как рассказывала мать семейства, тот самый водитель автобуса принёс тяжеленный мешок.



"Я пробовала пересчитать, но была в таком шоке, что просто забрала всё как есть и, глотая слёзы, поехала в банк. Это было очень унизительно", — "Я пробовала пересчитать, но была в таком шоке, что просто забрала всё как есть и, глотая слёзы, поехала в банк. Это было очень унизительно", — рассказала женщина.



В сентябре этого года, спустя более трёх лет после ДТП, Заходякины получили уведомление из Гурьевского суда, где было указано, что компания "Зеленоградск-Транс" хочет взыскать с семьи 247 тысяч за простой автобуса.



Перевозчик может оспорить решение Гурьевского районного суда в вышестоящих инстанциях.