Ярошук предложил праздновать Рождество в России по григорианскому календарю

Мэр Калининграда Александр Ярошук в пятницу, 30 декабря, предложил праздновать в стране Рождество по григорианскому календарю. Он высказал своё мнение в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград".



"У нас, по-моему, в единственной стране осталась традиция праздновать Новый год по григорианскому календарю, а Рождество — по юлианскому. Поэтому надо уже в соответствие приводить, чтобы сначала Рождество, а потом — Новый год", — сказал мэр.