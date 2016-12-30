Ярошук предложил праздновать Рождество в России по григорианскому календарю
Мэр Калининграда Александр Ярошук в пятницу, 30 декабря, предложил праздновать в стране Рождество по григорианскому календарю. Он высказал своё мнение в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград".
"У нас, по-моему, в единственной стране осталась традиция праздновать Новый год по григорианскому календарю, а Рождество — по юлианскому. Поэтому надо уже в соответствие приводить, чтобы сначала Рождество, а потом — Новый год", — сказал мэр.
Ранее Александр Ярошук говорил
, что Новый год будет встречать в кругу родных и близких. "Мы собираемся — родственники, друзья — в новогоднюю ночь. Но ждём по большому счёту, потому что пост идёт. Ждём с 6 на 7 января, там вот начнутся праздники нормальные, как я люблю, за хорошим столом", — рассказал глава города.
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