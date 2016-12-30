Ярошук рассказал, как будет встречать Новый год
Глава Калининграда Александр Ярошук во время эфира радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал, как будет встречать Новый год.
Он рассказал, что будет отмечать праздник с семьёй, а на вопрос о том, будет ли он наряжаться Дедом Морозом, мэр ответил: "С этим завязали!".
"Мы собираемся — родственники, друзья — в новогоднюю ночь. Но ждём по большому счёту, потому что пост идёт. Ждём с 6 на 7 января, там вот начнутся праздники нормальные, как я люблю, за хорошим столом", — рассказал Ярошук.
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