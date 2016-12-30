Калининградские повара поделились с "Твой Бро" тремя рецептами рождественской утки
Повар Илья Шаранда. Фото "Твой Бро"
Символ будущего года — Петух. Потому ставить его "родственников" на стол согласится не каждая хозяйка. "Твой Бро"
узнал у ведущих калининградских поваров рецепты рождественской утки, которая сможет стать отличной заменой традиционной курице.
"Этот рецепт опробован не один год. Из-за манипуляций с ошпариванием корочка получается хрустящей, а начинка впитывает лишний жир. На гарнир я посоветовал бы приготовить кускус с овощами", — говорит повар Илья Шаранда.
Способ приготовления:
1. Перед маринованием опускаем утку в кипяток на 3 минуты.
2. Достаём птицу, кладём в ледяную воду и обсушиваем полотенцем.
3. Берём смесь специй и соли, натираем и оставляем мариноваться на пару часов.
4. Очищаем айву и яблоки от кожуры, нарезаем крупными кубиками и вперемешку с изюмом фаршируем утку.
5. Запекаем в течение 20 минут при температуре 180 °C, периодически поливая утку вытопленным жиром.
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