Калининградские повара поделились с "Твой Бро" тремя рецептами рождественской утки

Символ будущего года — Петух. Потому ставить его "родственников" на стол согласится не каждая хозяйка. "Твой Бро" узнал у ведущих калининградских поваров рецепты рождественской утки, которая сможет стать отличной заменой традиционной курице.



"Этот рецепт опробован не один год. Из-за манипуляций с ошпариванием корочка получается хрустящей, а начинка впитывает лишний жир. На гарнир я посоветовал бы приготовить кускус с овощами", — говорит повар Илья Шаранда.