СМИ: в 2016 году траты россиян в Польше сократились

В 2016 году россияне стали тратить меньше денег на покупки в Польше. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде, приводя данные исследования Главного статистического управления Польши.

В исследовании говорится о периоде за третий квартал 2016 года - с июля по сентябрь. За этот период россияне потратили в Польше 124 млн. злотых, что на 15,3% меньше, чем за аналогичное время в предыдущем году. Всего за третий квартал 2016 года иностранцы оставили в Польше 10,9 млрд. злотых - чуть больше, чем в прошлом году. Почти половину этих денег потратили немцы.

По данным исследования, покупательная корзина россиян отличается от основных товаров, которые приобретают жители Евросоюза. Так, россияне, как и украинцы с белорусами, большую часть денег тратят на промышленные товары, в основном строительные материалы и бытовую технику, а также на запчасти и аксессуары для автомобилей. Продукты и безалкогольные напитки составили 11% общих трат, а услуги - не более чем 5%. По сравнению с этим, жители Евросоюза намного больше тратятся на услуги, например, посещение парикмахерской. Доля этих расходов у них составляет 20%.