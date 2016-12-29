Жителей Рио-де-Жанейро призвали не праздновать Новый год

Полиция и пожарные Рио-де-Жанейро призвали горожан не праздновать Новый год в общественных местах. Как сообщает ТАСС, открытое письмо с такой просьбой было передано в мэрию города.

Авторы инициативы опасаются, что сложная финансовая ситуация, в которой находится регион, может подстегнуть массовые протесты и беспорядки на улицах. Так, мэрии рекомендуется отменить выступления артистов и пиротехнические шоу.

Власти города уже принимали меры в связи с финансовыми трудностями - например, продолжтельность новогоднего фейрверка пришлось сократить с 16 минут до 12.