Жителей Рио-де-Жанейро призвали не праздновать Новый год
Полиция и пожарные Рио-де-Жанейро призвали горожан не праздновать Новый год в общественных местах. Как сообщает
ТАСС, открытое письмо с такой просьбой было передано в мэрию города.
Авторы инициативы опасаются, что сложная финансовая ситуация, в которой находится регион, может подстегнуть массовые протесты и беспорядки на улицах. Так, мэрии рекомендуется отменить выступления артистов и пиротехнические шоу.
Власти города уже принимали меры в связи с финансовыми трудностями - например, продолжтельность новогоднего фейрверка пришлось сократить с 16 минут до 12.
Призывы не отмечать Новый год в публичных местах звучали и в Калининграде: 20 декабря глава Калининграда Ярошук посоветовал
горожанам не выходить из дома в праздничную ночь. "В Новый год сидите за столом", - заявил он калининградцам.
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