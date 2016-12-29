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Калининградские волонтёры опубликовали виш-лист для онкобольных детей, приобрести подарки могут все желающие

10:41
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  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Благотворительный центр "Верю в чудо" предлагает калининградцам порадовать онкобольных детей подарками к Новому году. Организаторы акции "Чудо-ёлка — 2016-2017" предлагают присоединиться к ней всем неравнодушным калининградцам, жителям области, крупным корпорациям и не очень большим компаниям.
 

"Участники получат возможность почувствовать себя в роли настоящих волшебников, исполняющих желания и сокровенные мечты детей, столкнувшихся с недетскими проблемами, — говорят в центре. — Дети пишут письма о подарках, которые хотели бы получить. А мы предлагаем вам взглянуть на список желаний и исполнить мечту всего одного ребёнка, подарив ему при этом веру в невозможное и волшебное!"

Виш-лист можно посмотреть по ссылке.

Все подарки будут обязательно переданы детям нашими волонтёрами. Если у вас есть желание попробовать себя в качестве аниматора — Деда Мороза или Снегурочки, то заветный подарок можно вручить лично.

Сообщается, что в рамках благотворительной акции "Чудо-ёлка" адресно в 2007—2015 годах удалось поздравить более тысячи детей; только в прошлом году подарки получили 387 детишек по всей Калининградской области.

Как поучаствовать в акции

1. "Забронировать" подарок из списка, предварительно обязательно позвонив волонтёру-координатору Елене (89527944450).

Готовый и надлежаще упакованный подарок необходимо доставить по адресу ул. Дмитрия Донского, 23 (волонтёрская служба детской областной больницы), предупредив администратора Евгению (37-66-23).

Советы:

— исполняя желание ребёнка, упакуйте подарок в пакет, но не запечатывайте (т. к. были случаи, когда в подарках оказывалось не то, что дети заказывали);
— обязательно прикрепите к подарку записку с именем (номером) малыша, чтобы мы точно знали, кого вы хотите поздравить.

2. Оказать помощь в возмещении расходов на топливо или же побыть волонтёром-водителем.

3. Участвовать в поздравлениях (до 17 января 2017 года) в качестве Деда Мороза или Снегурочки.

4. Быть волонтёром-фотографом на адресных поздравлениях деток.

По вопросам участия в благотворительной акции "Чудо-ёлка" обращайтесь к волонтёру-координатору Елене Сиротиной по тел. 8 (952) 794-44-50, по вопросу доставки подарков — к администратору Евгении по тел. 37-66-23.

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1 комментарий Правила комментирования

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Николай Длинный
Николай Длинный #
10:54
Предлагаю  " раскулачить" Шарикова- Золдостанова и пр. прихлебателей нынешней власти типа, "Воинского братства" получающих миллионные гранты от Владимира Владимировича на всевозможные автомотовелофото пробеги
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