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Главная Новости Общество

Жителям пос. Лесное подключили электричество после ремонта кабеля

10:14
  234 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
На Куршской косе завершили аварийно-восстановительные работы на кабельной линии. Об этом сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго".

Накануне, 27 декабря, энергетики перебросили в зону отключения 4 дизель-генератора — и с 21:00 подача электроэнергии в дома жителей посёлка Лесное осуществлялась по временной схеме, но в четверг, 29 декабря, все дома запитаны уже по нормальной схеме.

Сообщается, что над устранением аварии работали 5 бригад, 30 человек, в числе которых специалисты по ремонту кабельных линий из Городских электрических сетей.

Напомним, пос. Лесное на Куршской косе обесточили сотрудники "Балтберегозащиты".

В связи с тем, что это уже второй случай механического воздействия на линию электропередачи на данном участке, энергетики намерены обратиться в правоохранительные органы и Ростехнадзор с просьбой запретить проводить такие работы и привлечь к ответственности виновных в соответствии с действующим законодательством.

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