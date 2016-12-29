Жителям пос. Лесное подключили электричество после ремонта кабеля
На Куршской косе завершили аварийно-восстановительные работы на кабельной линии. Об этом сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго".
Накануне, 27 декабря, энергетики перебросили в зону отключения 4 дизель-генератора — и с 21:00 подача электроэнергии в дома жителей посёлка Лесное осуществлялась по временной схеме, но в четверг, 29 декабря, все дома запитаны уже по нормальной схеме.
Сообщается, что над устранением аварии работали 5 бригад, 30 человек, в числе которых специалисты по ремонту кабельных линий из Городских электрических сетей.
Напомним, пос. Лесное на Куршской косе обесточили
сотрудники "Балтберегозащиты".
В связи с тем, что это уже второй случай механического воздействия на линию электропередачи на данном участке, энергетики намерены обратиться в правоохранительные органы и Ростехнадзор с просьбой запретить проводить такие работы и привлечь к ответственности виновных в соответствии с действующим законодательством.
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