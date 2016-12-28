"Янтарьэнерго": пос. Лесное на Куршской косе обесточили сотрудники "Балтберегозащиты"

Специалисты "Янтарьэнерго" установили причину нарушения электроснабжения посёлка на Куршской косе. Как сообщили в пресс-службе компании, вчера днём посёлок Лесное Зеленоградского района обесточила техника компании "Балтберегозащита".



Кабельная линия была повреждена механическим воздействием. Рядом с местом повреждения находится техника компании "Балтберегозащита", которая ведёт работы по берегоукреплению в этом районе. Работы ведутся без согласования с АО "Янтарьэнерго". Это второй случай обрыва электросетей за две недели", — сообщили энергетики.



Со вчерашнего вечера электроэнергия в дома жителей посёлка Со вчерашнего вечера электроэнергия в дома жителей посёлка поступает с помощью дизель-генераторов, которые энергетики оперативно перебросили в зону отключения.



Сейчас на месте работают пять бригад, включая специалистов-кабельщиков из Городских электрических сетей.



"Работы осложняются тем, что линия находится в воде. Энергетики делают всё возможное, чтобы оперативно восстановить подачу электроэнергии бытовым потребителям по нормальной схеме. Восстановить энергоснабжение планируется до конца дня 28 декабря", — рассказали в "Янтарьэнерго".



Сообщается, что энергетики планируют обратиться в правоохранительные органы и Ростехнадзор с просьбой о запрете проведения работ на данном участке и о привлечении к ответственности виновных в соответствии с действующим законодательством.