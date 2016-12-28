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Главная Новости Общество

В Совфеде предложили ввести миллионные штрафы за продажу алкоголя онлайн

19:20
  281 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Совете Федерации двое сенаторов предложили ограничить торговлю алкоголем в Интернете. Об этом сообщает "Российская Газета".
 
Авторы инициативы, сенаторы Сергей Рябухин и Виталий Шуба, считают, что проблему представляет низкая цена продающейся онлайн алкогольной продукции, возможность купить её в любое время суток и отсутствие проверки возраста покупателя. Всё это создаёт высокий спрос, несущий риски для здоровья граждан из-за опасности сбыта суррогатной продукции.
 
Сенаторы предлагают бороться с проблемой штрафами. Так, по их мнению, за распространение в сети предложений о розничной продаже алкоголя граждане должны будут заплатить от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица от 30 до 50 тыс. рублей, а юридические лица - от 400 тыс. до миллиона рублей. Вдобавок предлагается блокировать сайты, через которые распространяются предложения о продаже алкоголя.
 
Кроме продажи алкоголя в Интернете, сенаторы также хотят запретить автоматы по продаже лосьонов, которые позволяют круглосуточно приобретать парфюмерную продукцию, которую граждане употребляют в качестве алкогольных напитков.
 

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