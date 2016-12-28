ВЦИОМ: россияне назвали три главные проблемы 2016 года

В конце 2016 года ВЦИОМ составил топ-3 главных проблем, с которыми столкнулась Россия, по мнению её граждан. Так, по оценкам россиян, главными бичами уходящего года стали низкие зарплаты (за этот вариант в декабре проголосовали 18% респондентов против 13% в январе), экономика в целом (18% против 23%) и здравоохранение (17% против 7%).



В первую пятёрку рейтинга проблем также входят безработица (за неё высказались 15% опрошенных) и высокая инфляция (беспокоит 13% респондентов).



Для молодёжи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%), для людей в возрасте 60 лет и старше — экономика (24%), здравоохранение (23%), низкие пенсии (16%).



Женщины чаще отмечали проблемы в здравоохранении (22%) и низкие зарплаты (20%), а мужчины — экономику (19%) и низкие зарплаты.



Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%). При этом внешнюю политику проблемой сейчас считают только 4% наших сограждан. Такой же процент считает проблемой дороги.



"Россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года, — рассказала руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова. — Сквозная проблема — снижение доходов населения — не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем, она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование. Половина всех жалоб на медицину связана со снижением её доступности: коммерциализация многих услуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб — это недовольство качеством лечения: низкая оценка профессионализма врачей, их отношения к пациентам".