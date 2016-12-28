Алиханов: Средняя зарплата в Калининградской области должна достигнуть уровня пяти МРОТ
Скриншот программы на канале "Россия 24"
Врио губернатора Калининградской области Антона Алиханов в эфире канала "Россия 24" сообщил, что региональные власти планируют поднять уровень средней зарплаты в регионе до пяти МРОТ.
Антон Алиханов сказал, что эта сумма составляет порядка 37 тысяч рублей. Такая заработная плата будет стимулировать формирование широкого среднего класса.
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