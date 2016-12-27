Фонд "доктора Лизы", погибшей при крушении ТУ-154, продолжит работу

Общественная организация "Справедливая помощь", основанная Елизаветой Глинкой, продолжит работу. Сообщение об этом размещено на сайте фонда.

"Отправляясь в очередную командировку — на пожар ли, на войну ли — она успокаивала нас. Она — нас! - сказано в сообщении, - Раздавала десятки поручений, последние наставления давала, наскоро выпивала стакан крепчайшего чёрного чая, возвращалась за забытым телефоном, обнимала ещё раз всех по кругу…Доктор Лиза! Мы помним все твои наставления. Мы не подведём. Пока есть те, кому нужна твоя помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать".

Организация "Справедливая помощь" была создана в 2007 году. Основной её задачей является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам.