Подарки в носочках и покупка счастья: как кёнигсбержцы отмечали Рождество. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Клопс.Ru продолжает спецпроект "Осколки Кёнигсберга" о приметах старого немецкого города, сохранившихся в Калининграде. Жители Кёнигсберга из всех городских праздников больше всего любили Рождество (Weihnachten по-немецки). Оно и понятно: для многих семей это был главный и единственный семейный праздник, отмечать который стало многолетней традицией.

К нему готовились за несколько месяцев, тщательно выбирая украшения на новогоднюю ёлку и костюмы для празднования.



На улицах города в Рождество можно было увидеть много нарядных гирлянд, ярких огоньков и различных самодельных украшений. Интересно отметить, что в Кёнигсберге даже существовал особый вид народного творчества — изготовление рождественских украшений из обычной соломы. Это были простые игрушки, имевшие, однако, причудливые названия: "соломенная корона", "рождественская звезда" или "зимняя пирамида".



Рождественский Кёнигсберг превращался в средневековую сказку, переливаясь мириадами разноцветных лампочек и гирлянд. Владельцы многочисленных маленьких магазинов и кафе на крупных улицах города старались украсить свои заведения наиболее ярко и презентабельно, привлекая посетителей, чтобы те покупали рождественские сувениры и подарки. В витринах многих магазинов можно было увидеть огромные вазы, украшенные ветками ели с золотой и серебряной мишурой.



Однако задолго до сочельника в Кёнигсберге, на Münzplatz (ныне район улицы Шевченко, у Дома Советов), устанавливали так называемое дерево для всех — большую ель, украшенную гирляндами с разноцветными лампочками. Её высота была сравнима с трёхэтажным домом.



Рядом с этим местом проходила улица Junkerstraße (ныне район гостиницы "Калининград"), которая также была украшена еловыми ветками, переливающимися разноцветными огоньками. Это создавало впечатление настоящей сказочной рождественской улицы в самом центре города, у стен Королевского замка. Но иногда декорированием одной лишь центральной улицы города дело не ограничивалось — и иллюминация украшала весь весь Vorstadt (ныне часть Ленинского проспекта от Эстакадного моста до перекрёстка с ул. Багратиона).



Непосредственно сама подготовка к Рождеству начиналась аж за четыре недели. Для обозначения начала праздника использовалось понятие "адвент" — четыре воскресенья, предшествующих 24 декабря каждого Нового года.



Сложилась интересная кёнигсбергская традиция: из еловых веток изготавливался венок, который носил название "адвенткранц" (от обозначения самого праздника), и на нём устанавливались четыре восковые свечи. Каждое воскресенье зажигалась одна новая свеча, соответствовавшая каждой последующей неделе до начала Рождества. Эта традиция особенно нравилась детям: с помощью такого незатейливого венка они считали дни до наступления долгожданной волшебной рождественской ночи.



Некоторые кёнигсбержцы пошли дальше в искусстве изобретения рождественских украшений и создали хитроумное устройство, представлявшее собой некое подобие часов с 24 дверками, за каждой из которых прятались миниатюрные сладости для своих чад. Довольный ребёнок, нажимая на определённую дверку, получал сюрприз.



Был и другой вариант этой новогодней игрушки — он представлял собою верёвку с развешанными на ней двадцатью четырьмя маленькими вязаными носочками, в каждый из которых клалось сладкое угощение. Но существовало строгое правило: каждый день детям разрешено было открывать только по одной дверце или опустошать только один носочек.



И так день за днём — пока не наступала очередь последней дверки или носочка 24 декабря, в канун самого Рождества.



Впрочем, отнюдь не все немецкие дети надеялись исключительно на Святого Николауса. По предрождественским улицам Кёнигсберга сновали предприимчивые юные горожане, предлагавшие прохожим приобрести по приемлемой цене игрушки собственного изготовления: "волшебные свечи", кукол-гимнастов "входи-выходи", маски, а также различные фигурки мужчин, женщин, изображения хлеба, денег, ключей, колец. Поделки было принято в новогоднюю ночь класть на тарелку, накрывать её салфеткой, из-под которой каждый член семьи или гость вытаскивал одну из вещичек.



— Счастье, господа, счастье! Купите счастье! — рекламировали свой немудреный товар подрастающие кёнигсбержцы.



И горожане просто не могли им отказать, глядя на их замёрзшие маленькие ручки, и покупали сувениры по смешной цене.



Взрослым горожанам тоже предлагался огромный выбор предрождественских покупок. Разнообразием и дешевизной славился знаменитый "Котиллон-базар" на Steindamm, рядом с магазином янтаря Леманна. Весьма практичным считался и расположенный поблизости "Шпиргартис" — своего рода эквивалент современного магазина "Тысяча мелочей" на Московском проспекте. "Баке" на Burgstraße предлагал эксклюзивные изделия ручной работы. Особенной популярностью пользовались ветряные вертушки из соломы. А магазин Гельхарда славился знаменитыми кёнигсбергскими марципанами, от заказов на которые в преддверии Рождества не было отбоя.



Также местные жители активно раскупали хлопушки и петарды, особая страсть к которым была присуща им ещё со Средних веков. В этом отношении современные калининградцы оказались очень схожи с тогдашними кёнигсбержцами…



Стоит отметить, что рождественские дни были праздничными не только для горожан, но и жителей близлежащих городков и деревень, которые в эти дни наполняли Кёнигсберг, чтобы сделать рождественские покупки и окунуться в сказочную атмосферу. Вдоволь нагулявшись по магазинам, горожане и гости города направлялись в многочисленные кафе и закусочные, чтобы согреться чашечкой кофе или глинтвейном с порядочным куском апельсинового торта.

Это было истинное наслаждение — бродить по улицам и рассматривать затейливо оформленные витрины. Каждый крупный магазин на рождественской улице считал своим долгом создать для своих клиентов особое настроение, наиболее привлекательно и необычно украсив свой фасад.



Примером и визитной карточкой города был знаменитый городской магазин "Тестильхаус" (ныне здание, в котором расположен магазин "Терранова" на Ленинском проспекте), принадлежавший знаменитым братьям Зиберт. Он был украшен целыми рисунками-сказками, от которых дети не могли оторваться, рассматривая их сквозь огромные витрины.



Толпы малышей стояли у магазинов игрушек "Ханнемана и Ланггшассе" на Kneiphof (ныне остров Канта) или у "Вайса" на Junkerstraße. Дети гадали, что именно им преподнесёт Святой Николаус в эту рождественскую ночь. Наблюдавшие за детворой взрослые лишь добродушно посмеивались, прикидывая в уме позволительные для семейного бюджета расходы.



Поэтому Рождество и Новый год кёнигсбержцы всегда встречали в весёлой и шумной компании. Эта традиция поддерживалась и сохранялась на протяжении почти 300 лет, ещё с 1650 года. Штатные музыканты Королевского замка и Кёнигсберга сводились в один большой оркестр и шествовали по улицам города, исполняя различные хоралы, из которых наиболее популярным был "С высот небес". Шоу вызывало у горожан неописуемый восторг и удовольствие.

Ещё одной знаменитой традицией в Рождество у горожан были отдых и веселье на Замковом пруду (ныне Нижнее озеро). Люди катались на коньках, санках и гуляли в компаниях многочисленных друзей. Замковый пруд служил главным городским катком и местом весёлых встреч.

