Николай Долгачёв: Такого телевизионного проекта в Калининграде ещё не было

Проект "Молодёжное правительство" уникален для Калининградской области, и ничего подобного на региональном телевидении раньше не делали. На этом настаивает директор телерадиокомпании "Калининград" Николай Долгачёв.



"Сейчас многим молодым кажется, что стать фейсбучным троллем и всё подряд критиковать — это успех, — заявил Долгачёв. — Ерунда. Нужно быть креативным и умным в реальной жизни. Нужно предлагать идеи. Это возможно в рамках нашего телепроекта".



По словам руководителя телекомпании, поучаствовать в формировании молодёжного правительства Калининградской области сможет любой телезритель.



"Министров-дублёров выберет комиссия, решение которой будет основываться на итогах зрительского голосования, — рассказал Долгачёв. — Впервые молодёжное правительство будет формироваться настолько публично, а значит, и влияния потом у него будет всё больше".