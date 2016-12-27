Николай Долгачёв: Такого телевизионного проекта в Калининграде ещё не было
Проект "Молодёжное правительство" уникален для Калининградской области, и ничего подобного на региональном телевидении раньше не делали. На этом настаивает директор телерадиокомпании "Калининград" Николай Долгачёв.
"Сейчас многим молодым кажется, что стать фейсбучным троллем и всё подряд критиковать — это успех, — заявил Долгачёв. — Ерунда. Нужно быть креативным и умным в реальной жизни. Нужно предлагать идеи. Это возможно в рамках нашего телепроекта".
По словам руководителя телекомпании, поучаствовать в формировании молодёжного правительства Калининградской области сможет любой телезритель.
"Министров-дублёров выберет комиссия, решение которой будет основываться на итогах зрительского голосования, — рассказал Долгачёв. — Впервые молодёжное правительство будет формироваться настолько публично, а значит, и влияния потом у него будет всё больше".
Набор в новый, шестой состав регионального молодёжного правительства региона будет проходить
в формате телевизионного шоу. Участники проекта "Молодёжное правительство" на ГТРК "Калининград" будут выполнять конкурсные испытания, сформулированные отраслевыми министерствами Калининградской области. Победители войдут в состав молодёжного правительства на правах министров-дублёров.
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