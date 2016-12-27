В среду в Калининградской области проверят систему оповещения
Фото пресс-службы МЧС по Калининградской области
В Калининградской области в среду, 28 декабря, будет проведена проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в МЧС.
В 11:00 в Калининграде и административных центрах городских округов будет произведено кратковременное включение уличных сирен.
Кратковременное включение сигнала не требует каких-либо действий со стороны населения и служит только для проверки работоспособности системы.
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