В среду в Калининградской области проверят систему оповещения

В Калининградской области в среду, 28 декабря, будет проведена проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в МЧС.



В 11:00 в Калининграде и административных центрах городских округов будет произведено кратковременное включение уличных сирен.



Кратковременное включение сигнала не требует каких-либо действий со стороны населения и служит только для проверки работоспособности системы.