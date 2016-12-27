Калининградский почтальон вошла в десятку лучших в стране

Почтальон 16-го отделения Калининграда Надежда Расторгуева заняла пятое место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства.



Финал конкурса "Лучший почтальон 2016 года" состоялся в Москве. Калининградка представляла на нём весь Северо-Западный федеральный округ.



Победителем конкурса стала представительница города Сызрани Самарской области Жанна Зуйкова. Второе место досталось Любови Ефимовой из посёлка Озерница Кировской области. Третье место присудили Константину Дробинко из Владивостока.



Калининградка заняла в конкурсе пятое место. Она была самым молодым участником. Всего в число лучших попали 10 почтальонов.



Ранее Надежда Расторгуева Ранее Надежда Расторгуева рассказывала Клопс.Ru, что по два месяца работала почтальоном в конце десятого и одиннадцатого классов. В настоящее время девушка является студенткой БФУ имени Канта. Она учится на маркетолога. Работу с учёбой калининградка совмещает больше года.



Надежда Расторгуева сообщила, что люди всегда с радостью принимают почтовые отправления. Пенсионеры иногда дарят шоколадки. Однажды девушке вручили в знак благодарности пачку макарон.

Девушка рассказала, что бывают забавные случаи некорректно указанных адресов. Недавно почтальону нужно было вручить письмо, где в графе "адрес получателя" было указано "река Преголя".