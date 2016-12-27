Медведев предложил ужесточить наказание для владельцев гостиниц, завышающих количество звёзд

Главные темы дня
В Калининградской области МЧС объявило штормовое предупреждение
26 декабря 201614:39
19754 1
С 1 января три района Калининградской области станут городскими округами
26 декабря 201613:22
15907 3
В Калининграде предложили назвать улицу именем погибшей Елизаветы Глинки
26 декабря 201611:49
9122 19
В результате аварии в Гурьевском районе погиб 19-летний водитель "Форда" (фото)
26 декабря 201610:43
18867 0
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.