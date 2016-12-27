ТАСС: командир Ту-154 пытался посадить самолёт на воду

Командир рухнувшего над Чёрным морем Ту-154 пытался посадить его на воду. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС
. По данным источника, свидетельством этого являются разрушения хвостовой части воздушного судна. Фрагмент самолёта уже обнаружен, но не поднят на поверхность.
"КоммерсантЪ"
, в свою очередь, сообщает, что у следствия появилась ещё одна версия причины катастрофы — ошибка пилотов. Они при взлёте якобы вывели Ту-154 за критические углы атаки. Из-за этого самолёт опустился к морю, задел поверхность воды, развалился и затонул. Свидетелем этого стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился на катере в акватории Сочи.
Напомним, в результате трагедии погибли 92 человека.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.