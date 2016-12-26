"Чтобы люди сблизились": в Калининграде почтили память жертв крушения Ту-154

Сегодня, 26 декабря, в 18:00, на площади Победы прошла траурная акция, посвящённая погибшим при крушении Ту-154 в Чёрном море. У Триумфальной колонны собрались порядка тридцати калининградцев.

Жители города пришли на мероприятие с фотографиями погибших. Позднее их приклеили к постаменту колонны. Также участники акции возложили к памятнику красные гвоздики и зажгли лампады.

Присутствующий на мероприятии иерей Михаил выступил перед собравшимися с речью.

"Мы физически не можем быть вместе с теми людьми, которые находятся в таком состоянии, мы можем быть с ними духовно. Поэтому эти акции, которые мы проводим, эти богослужения и молитвы, которые мы возносим Богу, и являются этой поддержкой. Именно поэтому сегодня во всех храмах страны проходят богослужения, где мы молимся в память о погибших", — заявил священнослужитель.

Помимо студентов БФУ имени Канта и участников молодёжных общественных организаций, на площадь пришли жители города, узнавшие об акции из новостей.

"Горе могло прийти и к нам в город, но оно нас обошло, поэтому люди всё равно должны знать о трагедии. Ней дай бог, чтобы такое ещё произошло. Жестокости много сейчас, и такие акции нужны, чтобы люди сблизились, чтобы они больше сочувствовали друг другу. Сейчас много зла и жестокости, поэтому хочется, чтобы все были дружнее, потому что сейчас каждый живёт сам за себя и для себя", — отметила Нелли, одна из участников акции.

26 декабря в России объявили днём национального траура. В Калининградской области отменили все развлекательные мероприятия.