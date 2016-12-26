Калининградцы проведут на площади Победы акцию памяти жертв авиакатастрофы Ту-154
Жители Калининграда в понедельник, 26 декабря, проведут траурное мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем.
Идея проведения акции принадлежит инициативной группе, в которую вошли представители различных региональных молодёжных организаций.
В 18:00 на площади Победы соберутся неравнодушные люди. Они почтут память погибших минутой молчания и зажгут 92 лампадки. После этого желающие пойдут в храм Христа Спасителя.
Организаторы рассказали, что за поддержкой в получении разрешения на проведение акции они обратились в отделение партии "Единой России". Там им помогли составить обращение на имя главы города Александра Ярошука. Разрешение было получено.
Напомним, что в воскресенье, 25 декабря, над Чёрным морем произошла
авиакатастрофа. Самолёт Ту-154 пропал с радаров через несколько минут после взлёта из аэропорта в Адлере. Он направлялся в Сирию. На борту самолёта находились артисты ансамбля имени Александрова, доктор Лиза, журналисты ведущих российских телеканалов и члены экипажа. Всего в катастрофе погибли 92 человека.
26 декабря было объявлено общенациональным днём траура по погибшим. В Калининградской области перенесены все торжественные мероприятия, запланированные на этот день в учреждениях культуры, образования и муниципальных предприятиях.
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