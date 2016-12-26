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В Калининграде предложили назвать улицу именем погибшей Елизаветы Глинки

11:49
  576 0
  • Елизавета Глинка. Фото upload.wikimedia.org
Елизавета Глинка. Фото upload.wikimedia.org
Председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин заявил, что депутаты поддержат идею назвать одну из улиц Калининграда именем погибшей в авиакатастрофе правозащитницы и общественного деятеля Елизаветы Глинки (известной как доктор Лиза).

Кропоткин заявил, что знает об инициативе горожан дать такое название улице, на которой появится детский хоспис (изначально её планировали назвать Карамельной).

"Это хорошая идея. Я обратился в администрацию — и как житель Калининграда, и как представитель горсовета — поддержу это решение. Если есть инициатива общественной группы — поддержим".

Напомним, в воскресенье Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе. Она была среди 93 пассажиров рейса, потерпевшего крушение в районе Сочи.

Ввести в эксплуатацию детский хоспис в районе Балтийского шоссе и Смольного парка в Калининграде планируется к концу 2018 года.

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