В Калининграде предложили назвать улицу именем погибшей Елизаветы Глинки
Елизавета Глинка. Фото upload.wikimedia.org
Председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин заявил, что депутаты поддержат идею назвать одну из улиц Калининграда именем погибшей в авиакатастрофе правозащитницы и общественного деятеля Елизаветы Глинки (известной как доктор Лиза).
Кропоткин заявил, что знает об инициативе горожан дать такое название улице, на которой появится детский хоспис (изначально её планировали назвать Карамельной).
"Это хорошая идея. Я обратился в администрацию — и как житель Калининграда, и как представитель горсовета — поддержу это решение. Если есть инициатива общественной группы — поддержим".
Напомним, в воскресенье Елизавета Глинка погибла
в авиакатастрофе. Она была среди 93 пассажиров рейса, потерпевшего крушение в районе Сочи.
Ввести в эксплуатацию детский хоспис в районе Балтийского шоссе и Смольного парка в Калининграде планируется
к концу 2018 года.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t884
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.