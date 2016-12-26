В Калининградскую область не пустили почти 18 тонн мидий и кальмаров

В порту Балтийска специалисты Россельхознадзора обнаружили 18,6 тонны мороженых морепродуктов, ввозимых с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Груз — мороженая тушка кальмара, мясо мидии, морской коктейль, кольца кальмара мороженые, молодой мороженый осьминог — ввозился из Китая. При проверке партии нашлись нарушения в документах.



В итоге 18,6 тонны морепродуктов были задержаны в аэропорту до получения разъяснения от государственной ветеринарной службы Китая. Возбуждено дело об административном правонарушении.