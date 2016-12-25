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В Калининграде возле ёлки на площади Победы установят металлодетекторы

17:24
  534 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
На время новогодних мероприятий около ёлки на площади Победы установят металлодетекторы. Как сообщает "Комсомольская правда в Калининграде", такое решение было принято на рабочем совещании в администрации Калининграда.
 
Кроме металлодетектора, обеспечивать безопасность в праздничный период будет охранное предприятие. Меры будут действовать в новогоднюю ночь, а также с 1 по 7 января. В местах гуляний будет запрещена продажа спиртного и налажены дежурства пожарных расчётов и скорой помощи.
 
Ранее сообщалось, что в связи с террористической угрозой в Европе усиливаются меры безопасности. Так, в Риме запретили фейерверки и въезд грузовиков в центр города.
 

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