В Калининграде возле ёлки на площади Победы установят металлодетекторы
На время новогодних мероприятий около ёлки на площади Победы установят металлодетекторы. Как сообщает "Комсомольская правда в Калининграде"
, такое решение было принято на рабочем совещании в администрации Калининграда.
Кроме металлодетектора, обеспечивать безопасность в праздничный период будет охранное предприятие. Меры будут действовать в новогоднюю ночь, а также с 1 по 7 января. В местах гуляний будет запрещена продажа спиртного и налажены дежурства пожарных расчётов и скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в связи с террористической угрозой в Европе усиливаются меры безопасности. Так, в Риме запретили
фейерверки и въезд грузовиков в центр города.
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