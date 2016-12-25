В Калининграде возле ёлки на площади Победы установят металлодетекторы

На время новогодних мероприятий около ёлки на площади Победы установят металлодетекторы. Как сообщает "Комсомольская правда в Калининграде" , такое решение было принято на рабочем совещании в администрации Калининграда.

Кроме металлодетектора, обеспечивать безопасность в праздничный период будет охранное предприятие. Меры будут действовать в новогоднюю ночь, а также с 1 по 7 января. В местах гуляний будет запрещена продажа спиртного и налажены дежурства пожарных расчётов и скорой помощи.