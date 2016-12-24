Европа усиливает меры безопасности на время зимних праздников

Власти европейских стран усиливают меры безопасности на время рождественских и новогодних празднований. Об этом с ссылкой на Deutsche Welle передаёт портал Delf.Lv.

Так, власти Рима запретили въезд грузовиков в центр города. Запрет действует с 24 по 16 декабря и с 31 декабря по 1 января. Проезд будет разрешён только службам доставки продуктов, почты и лекарств, а также инкассаторским автомобилям. Также запрещено взрывать фейерверки, а на 350 городских площадях усилена охрана.

Власти Испании разослали отделениям полиции рекомендации по охране граждан в праздничное время, в частности, они советуют использовать барьеры или патрульные машины на входах в места скопления людей.