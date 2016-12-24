В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
0 °C
ночью
24 декабря 2016 г. 15:26
65 658 пользователей
за 24 часа на сайте
61.12 +0.16
Курс ММВБ на 24 декабря 2016, 15:00
63.87 +0.27
Курс ММВБ на 24 декабря 2016, 15:00
14.41 0.0
Курс ЦБ на 25 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Европа усиливает меры безопасности на время зимних праздников

15:18
  124 0
  • Фото: en.wikipedia.org
Фото: en.wikipedia.org
Власти европейских стран усиливают меры безопасности на время рождественских и новогодних празднований. Об этом с ссылкой на Deutsche Welle передаёт портал Delf.Lv.
 
Так, власти Рима запретили въезд грузовиков в центр города. Запрет действует с 24 по 16 декабря и с 31 декабря по 1 января. Проезд будет разрешён только службам доставки продуктов, почты и лекарств, а также инкассаторским автомобилям. Также запрещено взрывать фейерверки, а на 350 городских площадях усилена охрана.
 
Власти Испании разослали отделениям полиции рекомендации по охране граждан в праздничное время, в частности, они советуют использовать барьеры или патрульные машины на входах в места скопления людей.
 
На такие меры власти решились после теракта в Берлине, когда злоумышленник на грузовике протаранил толпу отдыхающих на рождественской ярмарке, убив 12 человек.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Принеси вместо подарка памперсы для братика": о чём просят Деда Мороза дети из бедных калининградских семей
23 декабря 201617:46
  5364 0
"Принеси вместо подарка памперсы для братика": о чём просят Деда Мороза дети из бедных калининградских семей
В калининградском "Эльдорадо" объяснили пустые полки и закрытые магазины
Фото горячей новости
23 декабря 201619:33
  19135 6
"Жизнерадостная, жизнелюбивая, сильная": родные и близкие о погибшей паралимпийке Марии Чикиной
Фото горячей новости
23 декабря 201618:23
  8003 0
В Калининграде одинокая старушка держала девять кошек и просила милостыню от голода (фото)
Фото горячей новости
23 декабря 201618:06
  6886 3
Очевидцы: в порту Светлого столкнулись танкер и сухогруз
Фото горячей новости
23 декабря 201615:18
  6945 0

Лента новостей

Картинка
Европа усиливает меры безопасности на время зимних праздников
15:18
  124 0
Картинка
Самые смелые идеи по самой выгодной цене: как заказать эксклюзивную мебель в Калининграде
15:00
  2387
Картинка
МИД: польские "поправки о коммунизме" позволят массово уничтожать советские памятники
14:57
  237 1
Картинка
На Московском проспекте возле "Бауцентра" образовалась километровая пробка
14:13
  759 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  12558 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  3818 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus:

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo