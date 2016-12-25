"ВКонтакте" ограничила возможность комментировать страницы погибших при крушении Ту-154

Социальная сеть "ВКонтакте" приостановили доступ к комментированию на страницах людей, погибших при крушении самолёта над Чёрным морем. Об этом сообщает РБК с ссылкой на слова пресс-секретаря "ВКонтакте" Евгения Красникова.

По словам Красникова, к страницам применили настройки приватности, закрыв комментарии. Он пояснил, что это обычная практика в подобных ситуациях, которая "позволяет защитить профили пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене".