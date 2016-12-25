Алиханов принёс соболезнования в связи с крушением Ту-154 над Чёрным морем

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в связ с крушением самолёта Минобороны около Сочи. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

"В этот трагический для нашей страны день мы скорбим по погибшим в страшном крушении самолета над Черным морем, которое произошло сегодня, - сказал Алиханов. - Слова нашей искренней поддержки – родственникам погибших. Эта трагедия болью отозвалась в сердцах жителей Калининградской области".