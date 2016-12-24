Газманов поборется за должность бургомистра горного курорта "Роза Хутор" в Сочи

Олег Газманов примет участие в традиционных выборах бургомистра сочинского курорта "Роза Хутор". Об этом сообщает РИА Новости.

Калининградский певец, претендующий на эту должность, поборется за неё со Светланой Хоркиной и Аллой Довлатовой. Выборы состоятся 24 декабря на открытии зимнего сезона 2016/2017: участвовать в голосовании смогут как гости праздника, так и посетители сайта курорта. Пока они не состоялись, действующим бургомистром остаётся DJ Smash.

По планам руководства, курорт за зимний сезон должен принять около 950 тысяч гостей.