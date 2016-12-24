Алиханов: Энергетическая блокада региона невозможна

Несмотря на то, что вокруг Калининградской области создается некое прибалтийское кольцо, энергетическая блокада региона невозможна. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов, комментируя слова президента Владимира Путина о проблемах с энергоснабжением области, сообщает пресс-секретарь врио губернатора.
"В настоящее время в области один крупный энергоисточник - Калининградская ТЭЦ-2, на долю которой приходится более 98% всей вырабатываемой электроэнергии. Мощность станции 900 МВт. Превышение годового производства электроэнергии над собственным энергопотреблением региона составляет почти 2 млрд кВт*ч. Как видно по этим цифрам, в регионе производится больше, чем потребляется", - отметил Алиханов.
Он также пояснил, что правительство России совместно с областью и ответственными исполнителями выполняет модернизацию энергосистемы региона. На эти цели выделяется более 100 млрд руб.
Напомним, в ходе пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин отметил
, что энергетическая независимость является очень важным вопросом для области.
"Это важный вопрос, связанный с развитием отношений с ЕС. Страны Прибалтики должны войти в их энергетическое кольцо, это создаёт проблемы со снабжением Калининграда. Не понимаю, зачем это делается, ведь проблем с энергоснабжением стран Прибалтики не существует", — заявил Путин.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.