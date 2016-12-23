Путин: В Калининградской области могут использовать малые ядерные электростанции

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Москве в пятницу, 23 декабря, прокомментировал вопрос энергетической безопасности Калининградской области. О проблемах региона спросил директор ГТРК "Калининград" Николай Долгачёв.
"В Калининграде свои вопросы, которые подлежат решению. Это энергетическая независимость. Это важный вопрос, связанный с развитием отношений с ЕС. Страны Прибалтики должны войти в их энергетическое кольцо, это создаёт проблемы со снабжением Калининграда. Не понимаю, зачем это делается, ведь проблем с энергоснабжением стран Прибалтики не существует", — заявил Путин. Он посетовал, что европейские партнёры говорят о необходимости сближения стран, а сами без причин разрывают сотрудничество.
Президент сказал, что проблема энергоснабжения Калининградской области будет в обязательном порядке решена. "Чувствительная и важная проблема стойкого и независимого энергоснабжения Калининграда. Для этого налаживаются поставки сжиженного газа, идёт строительство электростанций, не исключено использование малых ядерных электростанций. Это один из ключевых вопросов развития Калининграда", — сказал Путин.
Президент также напомнил, что в регионе существуют и другие проблемы. Среди них он выделил дорожное строительство и инфраструктуру.
"Второй вопрос — дорожное строительство и инфраструктура. Там много проблем. Самое главное — обеспечить использование возможностей Калининграда, находящегося максимально близко от наших европейских партнёров", — сказал Путин.
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