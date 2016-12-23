Католический священник призвал калининградцев приглашать одиноких людей в гости на Рождество
Отец Александр Кревский. Фото "Радио Комсомольская правда - Калининград". Автор Евгений Ефименко
Настоятель римско-католического прихода Святого семейства отец Александр Кревский обратился к жителям Калининграда с призывом не отмечать приближающееся Рождество в шумном кругу.
"Рождество — это на самом деле семейный праздник, — сказал священник в эфире "Радио Комсомольская правда — Калининград"
. — Если семья приглашает гостей, то это лучше делать, наверное, на второй день, не на сам Сочельник. Но, конечно, нужно пригласить того, кто одинок, если вы знаете такого, чтобы он не был одиноким в эту рождественскую ночь. Это очень важно — поддержать другого человека".
Отец Александр рассказал, что 24 декабря в приходе отмечается Сочельник: в 19:30 дети покажут рождественское представление и поздравят взрослых. Прихожане могут принести подарки для малоимущих. Потом состоится богослужение и непосредственно празднование Рождества.
С расписанием рождественских богослужений в католических приходах Калининградской области можно ознакомиться здесь
.
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