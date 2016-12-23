Региональные власти озвучили сроки окончания реконструкции аэровокзального комплекса в Храброво

Основной держатель пакета акций аэропорта Храброво — компания "Новапорт" — полным ходом приступила к реконструкции аэровокзального комплекса. Об этом в пятницу, 23 декабря, на оперативном совещании заявил врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.



По его словам, уже составлен график, согласно которому новый собственник должен завершить весь комплекс работ в марте 2018 года.



"В соответствии с графиком, первый этап заканчивается в третьем квартале текущего года, в марте заканчиваются все работы", — отметил Рольбинов.



По его словам, сейчас в Храброво ведутся работы по монтажу лифтов, эскалаторов, вентиляции, кровельные работы.



Ранее Рольбинов Ранее Рольбинов говорил о том, что новый собственник не ускорил темпы работы из-за того, что знакомится с обстановкой.



При этом власти не говорили о сроках окончания строительства во всём аэропорту Храброво, ограничиваясь фразой, что всё будет сдано в ранее заявленный срок.