В правительстве сообщили, когда сдадут в эксплуатацию подстанцию "Береговая"
Подстанция "Береговая", которую построили в Калининграде на острове Октябрьском для обеспечения объектов к ЧМ-2018, сдадут в эксплуатацию на следующей неделе. Об этом на оперативном совещании в пятницу, 23 декабря, сообщил врио заместителя председателя правительства области Александр Рольбинов.
Напомним, на реализацию комплексной программы строительства и реконструкции объектов энергетики предусмотрено 3,5 млрд руб., сдать их планировали
в конце года.
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