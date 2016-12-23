"Левада-центр": 53% россиян ожидают, что следующий год будет лучше этого

Как показал декабрьский опрос "Левада-центра", больше половины россиян (53%) прогнозируют, что новый год будет в целом лучше уходящего. С максимальным оптимизмом россияне ждали наступления 2011 года, а минимальные надежды возлагали на 1991 и 1999 годы. Об этом пишет РБК.



Также более половины россиян (60%) прогнозируют в 2017 году громкие отставки чиновников и коррупционные скандалы. Доля тех, кто ожидает протестных волнений, снизилась за четыре года более чем вдвое.



"На конец года пришлось сразу несколько крупных коррупционных историй, в том числе наиболее заметная — задержание министра экономического развития. Если бы оно случилось, например, летом, к концу года впечатление бы сгладилось", — пояснила тенденцию доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.



При этом эксперт солидарна с большинством россиян в их прогнозах.



Резко снизилось за последние годы количество респондентов, опасающихся массовых волнений: в 2017 году их прогнозируют 21% респондентов (тогда как в 2012 году протесты прогнозировала половина опрошенных).



В возможность отставки правительства верят 16% респондентов — эта цифра остаётся стабильной с конца 2014 года.



Вооружённого конфликта с другими странами опасаются меньше четверти опрошенных.



Общая тревожность жителей России в принципе снизилась. Так, соотечественники стали меньше опасаться техногенных катастроф и массовых эпидемий.