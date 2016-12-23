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Главная Новости Общество

Алиханов обсудил с Медведевым вопрос упрощения визового и налогового режима в регионе

22 декабря 201620:31
  2263 0
  • Фото пресс-службы главы правительства
Фото пресс-службы главы правительства
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей встречи 22 декабря обсудил с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым меры, упрощающие налоговый и визовый режим в регионе. Об этом сообщает пресс-секретарь главы правительства Валерия Родина.
 
"Мы обсудили с Главой Правительства Российской Федерации меры, предполагающие упрощение налогового и визового режима в регионе, которые позволяют сформировать новую модель экономического развития Калининградской области", - сказал Антон Алиханов.
 
Кроме того, на встрече обсуждалось исполнение Федеральной целевой программы развития региона на период до 2020 года, а также финансирование строительства объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Медведев также дал ряд поручений по введению административной ответственности за нелегальную добычу янтаря.
 
В завершении встречи глава правительства Калининградской области доложил об инициативе проведения в 2017 году в регионе Форума, который станет единой площадкой для обсуждения актуальных вопросов государственного управления. 
 

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