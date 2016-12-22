Водоканал: мы не рассылаем отдельные извещения о необходимости проверить приборы учёта воды
В МП "Водоканал" заявили, что не рассылают гражданам отдельные извещения о необходимости проверить приборы учёта воды.
"Просим не принимать во внимание недостоверные извещения", — обращаются к гражданам в организации.
На сайте Водоканала отметили, что информацию о приборах учёта воды (дату государственной проверки, межпроверочный интервал) можно узнать в паспорте счётчика или позвонив в МП КХ "Водоканал" по тел. 667-667, доб. 0.
"В настоящее время в Калининграде проверку приборов учёта воды производит только ФБУ "Калининградский ЦСМ", — отметили в организации.
Напомним, калининградцы находят
в почтовых ящиках уведомления от мошенников о необходимости замены электросчётчиков.
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