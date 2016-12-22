Водоканал: мы не рассылаем отдельные извещения о необходимости проверить приборы учёта воды

В МП "Водоканал" заявили, что не рассылают гражданам отдельные извещения о необходимости проверить приборы учёта воды.



"Просим не принимать во внимание недостоверные извещения", — обращаются к гражданам в организации.



На сайте Водоканала отметили, что информацию о приборах учёта воды (дату государственной проверки, межпроверочный интервал) можно узнать в паспорте счётчика или позвонив в МП КХ "Водоканал" по тел. 667-667, доб. 0.



"В настоящее время в Калининграде проверку приборов учёта воды производит только ФБУ "Калининградский ЦСМ", — отметили в организации.