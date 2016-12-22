В Минобороны заявили об упразднении Спецстроя

Российский Спецстрой упразднят. Вместо него появятся несколько предприятий. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства, пишет ТАСС.



"Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны", — заявил Шойгу.



Ранее источники сообщали прессе, что причиной упразднения могут быть многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и проблемам с финансами у ведомства.



Спецстрой занимался строительством объектов, обеспечивающих оборону и безопасность государства, возводил жильё и объекты социальной инфраструктуры для вооружённых сил, строил и реконструировал предприятия и организации ядерного комплекса, предприятия по хранению и уничтожению химического и иных видов оружия массового поражения. В ведении организации было также техническое прикрытие и восстановление автомобильных дорог оборонного значения, а также автомобильных дорог общего пользования, строительство и капремонт в мирное и в военное время автомобильных дорог оборонного значения, а также автомобильных дорог общего пользования, обеспечение в пределах своих полномочий боевой и мобилизационной готовности воинских формирований.