Путин подписал указ о доплатах к пенсиям нацгвардейцев
Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в закон от 9 декабря прошлого года. В соответствии с документом, размещённом
на официальном портале правовой информации, определяется размер доплаты к пенсиям бывших сотрудников войск Нацгвардии и членов их семей.
В указе написано, что с 1 февраля 2016 года сумма доплаты к пенсии установлена в 3 700 рублей. С 1 февраля 2017 года сумма доплаты составит 4 900 рублей.
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