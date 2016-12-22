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Главная Новости Общество

Путин подписал указ о доплатах к пенсиям нацгвардейцев

13:42
  1038 7
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в закон от 9 декабря прошлого года. В соответствии с документом, размещённом на официальном портале правовой информации, определяется размер доплаты к пенсиям бывших сотрудников войск Нацгвардии и членов их семей.

В указе написано, что с 1 февраля 2016 года сумма доплаты к пенсии установлена в 3 700 рублей. С 1 февраля 2017 года сумма доплаты составит 4 900 рублей.

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7 комментариев Правила комментирования

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Анатолий Калининградец
Анатолий Калининградец #
13:55
Молодцы. Нацгвардии один год, а уже на прибавку к пенсии заработали. Хотя всё предусмотрительно сытый солдат генерала не предаст.
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Дядя Шаклед
--- {} Дядя Шаклед #
14:04
Напомните, сколько в этом году доплатили к пенсии ветеранам ВОВ?
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In_sider
In_sider #
14:07
Хронический троечник забыл свое собственное объяснение его ухода из КГБ - перестали платить зарплату!
Без зарплаты и льгот на присягу и долг перед Родиной сразу массово положили все! Страна была обречена.
В нынешнем виде воровское зазеркалье существует, пока есть, что транжирить и грабить из невосполнимых природных ресурсов и временно подкупать опорные социальные группы диктаторского режима, включая силовичье, по сути своей подло стоящее на предательском шухере при разворовывании собственной страны.
Разбегутся как только иссякнет источник подкупа!
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zorkaolova
zorkaolova #
15:27
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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nokia6680
nokia6680 #
15:34
Охренели чтоль там совсем...за что им такие доплаты?
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Изoниазид (Doghunter)
Изoниазид (Doghunter) #
15:59
Boт это да. Сколько зависти и желчи в людях. А то что они рискуя жизнями охраняют наш покой никто не думает.
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Кёнигсград
Кёнигсград #
16:13
Тварь раздаёт деньги тем,на кого надеется в 2017ом.
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