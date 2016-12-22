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Главная Новости Общество

Бухгалтеры, переводчики и сотрудники колл-центров: эксперт рассказала, кого могут сократить в следующем году

11:35
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  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Глава HR-сервиса "Антирабство" рассказала "Лайф.ру" о том, каким специалистам в 2017 году следует опасаться увольнения, а кто, наоборот, сможет зарабатывать больше.

По мнению эксперта Алёны Владимирской, в следующем году под сокращение попадут сотрудники банков (ожидается, что по всей стране в банковской системе уволят около трети работников). Напомним, Сбербанк планирует в течение пяти лет сократить половину своих отделений. 

"Кризис здесь ни при чём. Работа этих людей будет автоматизирована в любом случае, поскольку скрипты выполняют их функции эффективнее", — говорит эксперт.

Кроме того, опасаться сокращений следует бухгалтерам с низкой квалификацией, переводчикам, сотрудникам колл-центров и — частично — таксистам.

А вот в сфере рекламы, маркетинга и пиара сокращений не предвидится. Наоборот — с февраля там ожидается рост количества вакансий. 

Не советует эксперт устраиваться работать в следующем году в нефтегазовый сектор.

"Если раньше пределом мечтаний для среднего менеджера был "Газпром", то сегодня его лучше обойти. В этом году в данной сфере впервые не индексировались зарплаты (даже наоборот), при этом всё меньше интересных задач, а ещё либо людей сокращают, либо они уходят сами", — говорит Владимирская.

Эксперт отмечает, что зарплаты заметно сократились в сфере IT.

Кризис ожидается в сфере строительства.

Эксперт советует обратить внимание на сельское хозяйство и агропромышленность.

"Сейчас мы наблюдаем подъём производства российских продуктов питания, чему помогает государство", — говорит Алёна Владимирская.

Кроме того, хорошо себя будут чувствовать недорогие супермаркеты и индустрия дешёвых развлечений: кино, катки, верёвочные парки и так называемые научные развлечения — типа экспериментариума для детей, лекций, семинаров.

"Это связано с тем, что денег на отдых за границей нет, а развлекаться надо, поэтому какие-то деньги всё равно человек выделяет на отдых в городе", — говорит эксперт.

По её словам, популярными останутся онлайн-образование и школы иностранных языков.

Зарплаты должны расти в следующем году в фармацевтической отрасли, у программистов, а также в сельском хозяйстве, фармакологии и онлайн-образовании.

Возможны падения зарплат на транспорте, в сфере медицины. 

Эксперт также отметила тенденцию возвращения людей в офисы, так как удалённая работа в России оказалась непродуктивной.
 
О том, как изменился уровень зарплаты в Калининграде по итогам 2016 года, читайте здесь.  Глава региона Антон Алиханов отметил, что с начала года количество вакансий в регионе удвоилось. 

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1 комментарий Правила комментирования

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Анатолий Калининградец
Анатолий Калининградец #
14:05
Зачем как обычно скрывать реальность : Падение товарооборота наблюдается во всех отрослях экономики РФ. Соответственно ужиматься будут все. Кроме конечно же сами знаете кого.
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