Бухгалтеры, переводчики и сотрудники колл-центров: эксперт рассказала, кого могут сократить в следующем году

Глава HR-сервиса "Антирабство" рассказала "Лайф.ру"
о том, каким специалистам в 2017 году следует опасаться увольнения, а кто, наоборот, сможет зарабатывать больше.
По мнению эксперта Алёны Владимирской, в следующем году под сокращение попадут сотрудники банков (ожидается, что по всей стране в банковской системе уволят около трети работников). Напомним, Сбербанк планирует в течение пяти лет сократить
половину своих отделений.
"Кризис здесь ни при чём. Работа этих людей будет автоматизирована в любом случае, поскольку скрипты выполняют их функции эффективнее", — говорит эксперт.
Кроме того, опасаться сокращений следует бухгалтерам с низкой квалификацией, переводчикам, сотрудникам колл-центров и — частично — таксистам.
А вот в сфере рекламы, маркетинга и пиара сокращений не предвидится. Наоборот — с февраля там ожидается рост количества вакансий.
Не советует эксперт устраиваться работать в следующем году в нефтегазовый сектор.
"Если раньше пределом мечтаний для среднего менеджера был "Газпром", то сегодня его лучше обойти. В этом году в данной сфере впервые не индексировались зарплаты (даже наоборот), при этом всё меньше интересных задач, а ещё либо людей сокращают, либо они уходят сами", — говорит Владимирская.
Эксперт отмечает, что зарплаты заметно сократились в сфере IT.
Кризис ожидается в сфере строительства.
Эксперт советует обратить внимание на сельское хозяйство и агропромышленность.
"Сейчас мы наблюдаем подъём производства российских продуктов питания, чему помогает государство", — говорит Алёна Владимирская.
Кроме того, хорошо себя будут чувствовать недорогие супермаркеты и индустрия дешёвых развлечений: кино, катки, верёвочные парки и так называемые научные развлечения — типа экспериментариума для детей, лекций, семинаров.
"Это связано с тем, что денег на отдых за границей нет, а развлекаться надо, поэтому какие-то деньги всё равно человек выделяет на отдых в городе", — говорит эксперт.
По её словам, популярными останутся онлайн-образование и школы иностранных языков.
Зарплаты должны расти в следующем году в фармацевтической отрасли, у программистов, а также в сельском хозяйстве, фармакологии и онлайн-образовании.
Возможны падения зарплат на транспорте, в сфере медицины.
Эксперт также отметила тенденцию возвращения людей в офисы, так как удалённая работа в России оказалась непродуктивной.
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Глава региона Антон Алиханов отметил
, что с начала года количество вакансий в регионе удвоилось.
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