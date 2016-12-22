Бухгалтеры, переводчики и сотрудники колл-центров: эксперт рассказала, кого могут сократить в следующем году

Глава HR-сервиса "Антирабство" рассказала " Лайф.ру" о том, каким специалистам в 2017 году следует опасаться увольнения, а кто, наоборот, сможет зарабатывать больше.



По мнению эксперта Алёны Владимирской, в следующем году под сокращение попадут сотрудники банков (ожидается, что по всей стране в банковской системе уволят около трети работников). Напомним, Сбербанк планирует в течение пяти лет По мнению эксперта Алёны Владимирской, в следующем году под сокращение попадут сотрудники банков (ожидается, что по всей стране в банковской системе уволят около трети работников). Напомним, Сбербанк планирует в течение пяти лет сократить половину своих отделений.



"Кризис здесь ни при чём. Работа этих людей будет автоматизирована в любом случае, поскольку скрипты выполняют их функции эффективнее", — говорит эксперт.



Кроме того, опасаться сокращений следует бухгалтерам с низкой квалификацией, переводчикам, сотрудникам колл-центров и — частично — таксистам.



А вот в сфере рекламы, маркетинга и пиара сокращений не предвидится. Наоборот — с февраля там ожидается рост количества вакансий.



Не советует эксперт устраиваться работать в следующем году в нефтегазовый сектор.



"Если раньше пределом мечтаний для среднего менеджера был "Газпром", то сегодня его лучше обойти. В этом году в данной сфере впервые не индексировались зарплаты (даже наоборот), при этом всё меньше интересных задач, а ещё либо людей сокращают, либо они уходят сами", — говорит Владимирская.



Эксперт отмечает, что зарплаты заметно сократились в сфере IT.



Кризис ожидается в сфере строительства.



Эксперт советует обратить внимание на сельское хозяйство и агропромышленность.



"Сейчас мы наблюдаем подъём производства российских продуктов питания, чему помогает государство", — говорит Алёна Владимирская.



Кроме того, хорошо себя будут чувствовать недорогие супермаркеты и индустрия дешёвых развлечений: кино, катки, верёвочные парки и так называемые научные развлечения — типа экспериментариума для детей, лекций, семинаров.



"Это связано с тем, что денег на отдых за границей нет, а развлекаться надо, поэтому какие-то деньги всё равно человек выделяет на отдых в городе", — говорит эксперт.



По её словам, популярными останутся онлайн-образование и школы иностранных языков.



Зарплаты должны расти в следующем году в фармацевтической отрасли, у программистов, а также в сельском хозяйстве, фармакологии и онлайн-образовании.



Возможны падения зарплат на транспорте, в сфере медицины.



Эксперт также отметила тенденцию возвращения людей в офисы, так как удалённая работа в России оказалась непродуктивной.