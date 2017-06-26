Трое жителей Балтийска заразились энцефалитом от козьего молока

В текущем периоде зарегистрировано три случая клещевого энцефалита жителей Балтийского муниципального района: люди заразились, выпив сырое козье молоко. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает Роспотребнадзор.



"Такие случаи на территории Калининградской области, являющейся эндемичной по клещевому энцефалиту, к сожалению, регистрируются практически ежегодно", — отметили в ведомстве.



Вирус энцефалита попадает в организм коз при укусе клещей. Инфекция у животных может проявляться в стёртых клинических формах с последующим формированием хронического носительства, сопровождающегося циркуляцией вируса в крови и молоке. Употребление заражённого молока и молочных продуктов на его основе в некипячёном виде (особенно от молодых животных) сопряжено с высоким риском заражения клещевым энцефалитом.



Козье молоко используется в питании как диетический продукт высокой лечебной ценности, часто рекомендуется детям, страдающим аллергическими проявлениями. Защитить себя и ребёнка от заболевания клещевым энцефалитом можно, соблюдая основное требование — обязательное кипячение молока. Вирус клещевого энцефалита погибает при температуре в 100 градусов в течение двух минут.