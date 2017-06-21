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Главная Новости Здоровье

Каждый десятый принесённый на анализ калининградский клещ заражён боррелиями

10:47
  1418 0
Игорь Зарембо / Клопс.Ru
В Калининградской области за неделю с 12 по 18 июня в медицинские организации обратились 155 человек, пострадавших от укусов клещей (из них 54 ребёнка). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 896 человек. Укусы зарегистрированы во всех административных территориях области.

Пробы снятых с людей кровососов и 685 проб из природы показали, что вирусом клещевого энцефалита заражены 1,4% клещей, боррелиями — 12%, анаплазмой — 3,3%, эрлихиями — 0,3 %.

В Роспотребнадзоре советуют использовать соответствующие репелленты во время прогулок на природе, а в случае присасывания клещей обращаться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт. По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами, консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области по телефонам 53-63-85, 46-03-32.

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