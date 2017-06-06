За неделю две калининградки заболели клещевым энцефалитом
За неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 149 жителей Калининградской области, из них 43 ребёнка. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора.
С начала года от клещей уже пострадали 637 человек, в том числе 210 детей. В половине случаев клещ присосался прямо на придомовой территории, у каждого четвёртого — в лесу, в 15,6% — на садовых участках.
За неделю зарегистрировано 2 случая клещевого вирусного энцефалита. Заболевшие — пенсионеры. Одна женщина выезжала в лес пос. Ладушкин. Она не обратилась за помощью вовремя и пришла в больницу уже с ознобом и повышенной температурой. Вторая заболевшая факт присасывания клеща не заметила, но при опросе высказала предположение, что это могло быть на дачном участке. Заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита.
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