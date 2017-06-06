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Главная Новости Здоровье

За неделю две калининградки заболели клещевым энцефалитом

12:05
  275 0
Архив Клопс.Ru
За неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 149 жителей Калининградской области, из них 43 ребёнка. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора.
 
Это больше, чем в конце мая, когда с жалобами на кровососущих обратились 130 жителей области, из них 41 ребёнок.

С начала года от клещей уже пострадали 637 человек, в том числе 210 детей. В половине случаев клещ присосался прямо на придомовой территории, у каждого четвёртого — в лесу, в 15,6% — на садовых участках.

За неделю зарегистрировано 2 случая клещевого вирусного энцефалита. Заболевшие — пенсионеры. Одна женщина выезжала в лес пос. Ладушкин. Она не обратилась за помощью вовремя и пришла в больницу уже с ознобом и повышенной температурой. Вторая заболевшая факт присасывания клеща не заметила, но при опросе высказала предположение, что это могло быть на дачном участке. Заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита.
 
Ранее горожане жаловались, что на Нижнем озере клещи нападают на калининградцев, несмотря на акарицидные обработки.

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