Главврачом областной больницы стал кардиолог из Омска



Висков стал победителем конкурса на замещение вакантной должности главного врача по итогам второго тура отборочных мероприятий, которые стартовали в апреле этого года.



В минздраве напоминают, что Роман Висков — выпускник Омской государственной медицинской академии. По окончании клинической ординатуры ОГМА по кардиологии остался в медицинской академии в качестве преподавателя. Прошёл профессиональную переподготовку по функциональной диагностике, рентгенологии, организации здравоохранения и общественного здоровья, терапии и основам интервенционной радиологии, а также эндоваскулярной хирургии.



Помимо ОГМА, кандидат медицинских наук по специальности "Кардиология" Роман Висков также трудился в Западно-Сибирском медицинском центре Минздрава РФ, возглавлял один из санаториев Московской области, работал замначальника отдела в департаменте организации специализированной медицинской помощи и стандартизации здравоохранения Минздрава РФ, работал заместителем главного врача Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева в Москве.



Висков — кандидат медицинских наук по специальности "Кардиология". Он продолжает научно-практическую деятельность.



В конце марта 2017 года стало известно, что В конце марта 2017 года стало известно, что с главным врачом областной больницы Константином Поляковым расторгли контракт. По словам медика, сам он покидать этот пост не намеревался, но его вызвали в региональное правительство и поставили перед фактом.



Данные кадровые перемены произошли сразу после скандальной новости о том, что при покупке маммографа для отделения облбольницы "Центр женского здоровья" некоторые сотрудники больницы при участии специалистов министерства пытались провернуть махинацию.