Врачам, которые отговорят наибольшее число женщин от абортов, приготовили денежные призы
Российских врачей собрались награждать за то, что они отговаривают женщин от аборта. Об этом пишет "РИА Новости".
Денежный приз учредили в Фонде Андрея Первозванного в рамках конкурса "Святость материнства". Конкурс, поддерживаемый Министерством здравоохранения РФ, уже стартовал 20 марта и продлится до 1 октября. Принять участие в нём смогут государственные и муниципальные медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, а также врачи — акушеры-гинекологи, психологи и специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности.
Призовой фонд — миллион рублей. Правда, эту сумму разделят между 13 лауреатами: по 100 тысяч рублей получат победители в каждой из четырёх номинаций, занявшие второе место получат по 80 тысяч рублей, а оказавшимся на третьем месте вручат по 60 тысяч. Также предусмотрен специальный приз жюри в размере 40 тысяч.
Участники состязания будут бороться за победу в четырёх номинациях: "Лучшая женская консультация", "Лучший врач акушер-гинеколог", "Лучший психолог по доабортному консультированию или специалист по социальной работе", "За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности". Главный критерий — количество сохранных беременностей у женщин, обратившихся за направлением на аборт.
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