Первый отечественный противораковый препарат успешно прошёл испытания

Пациенты в России получат возможность использовать отечественное лекарство от рака уже через 3–4 года. Об этом в пятницу, 3 марта, пишут "Известия"
, ссылаясь на обещание заместителя директора Федерального медико-биологического агентства России по научной работе, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Андрея Симбирцева.
По словам Симбирцева, в институте завершаются доклинические испытания лекарства, которое может совершить революцию в онкологии. Принципиально новое средство для лечения злокачественных опухолей получено с помощью биотехнологий. Успех был достигнут с помощью космического эксперимента.
Наш препарат имеет рабочее название "Белок теплового шока" — по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия", — рассказал Симбирцев.
Учёные выделили ген человеческой клетки, который отвечает за производство белка, и клонировали его, после чего создали штамм-продуцент и заставили бактериальную клетку синтезировать человеческий белок. Такие клетки хорошо размножаются, что позволило получить неограниченное количество белка.
Этот белок помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ. Эксперименты показали, что в большинстве случаев курсовое введение разработанного препарата приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. Принципиально новое средство против злокачественных опухолей было получено с помощью биотехнологий и космического эксперимента, который был проведён в 2015 году на МКС", — рассказал Симбирцев.
Ожидается, что новое лекарство с учётом финальной стадии доклинических исследований станет доступно пациентам через 3–4 года. Тем не менее этот вопрос целиком зависит от того, удастся ли учёным найти источник финансирования.
Ранее сообщалось, что российские и финские химики создали инновационный тип наночастиц
, которые помогут в борьбе с раком. Ещё один препарат от рака российского производства
, который проходит испытания в стране, будет эффективен при лечении меланомы, рака лёгких, почек, мочевого пузыря, головы и шеи. Разработчики утверждают, что лекарство запускает иммунную реакцию, которая будет бороться с опухолью и подарит шанс при терапии пациентам даже с самыми тяжёлыми формами рака.
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