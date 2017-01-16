Российские учёные разработали убивающие рак наночастицы

Российские и финские химики создали инновационный тип наночастиц, которые помогут в борьбе с раком. Как пишет РИА Новости, частицы можно заполнять медикаментами, которые используются при химиотерапии, и они будут доставлять вещества внутрь раковых опухолей, минуя здоровые клетки и органы.



Российские исследователи и их финские коллеги создали наночастицы, сохраняющие стабильность только при определенных температурах. Для этого они покрыли наночастицы особым теплочувствительным полимером, который расширялся при температуре выше 37 градусов Цельсия и растягивал наночастицу, выпуская её содержимое. "Капсула" будет раскрываться только после попадения в опухоль, когда ученые "подсветят" её при помощи лазера или радиоизлучателя.



Проведённые на мышах опыты показали, что подобные наночастицы действительно эффективно уничтожают раковые клетки и минимально действуют на окружающие их здоровые ткани.



"В культуру клеток вводились наночастицы с противоопухолевым препаратом, после этого мы подвергали наночастицы либо электромагнитному, либо инфракрасному облучению. В этих условиях температура образцов повышалась, полимерное покрытие сжималось, выпуская действующее вещество из пор", — рассказал Андрей Кудрявцев из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино.



В некоторых случаях наночастицы сами по себе служат средством для удаления опухоли, выступая в качестве своеобразной "мишени", на которую наводятся или иммунные клетки, или излучение лазера, нагревающее частицы и сжигающее клетки.



Работа с наночастицами успешна для лечения больных раком благодаря особенности опухолей скапливать в себе весь "мусор", который содержится в организме. Кроме того, температура внутри опухолей обычно бывает заметно выше нормы, что позволяет их легко локализовать. Немаловажно ещё и то, что наночастицы легко разлагаются организмом и потому безопасны для него в отличие от металлических наночастиц, которые используются для борьбы с раком.

Сейчас учёные работают над оптимизацией этой методики лечения рака, подбирая оптимальные размеры частиц, их концентрацию и другие параметры, которые сделают лечение максимально безопасным и эффективным для человека.