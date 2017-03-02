В России пациентов, нуждающихся в мощном обезболивающем, внесут в базу

В России появится база пациентов, нуждающихся в обезболивающих, содержащих наркотические или психотропные вещества. Об этом пишет РИА "Новости".



Поручение министерству здравоохранения создать реестр таких пациентов дала вице-премьер Ольга Голодец. Инициатива должна помочь больным своевременно получать помощь.



Кроме того, в министерстве займутся включением в структуру электронной карты, которую сейчас разрабатывает ведомство, модуля по диагностированию болевого синдрома и алгоритмов выбора и назначения терапии пациентам с болевым синдромом.



По словам Голодец, в 2016 году по сравнению с 2015 годом число пациентов, получивших адекватное обезболивание, увеличилось на 46%. Однако растёт и потребление наркотических анальгетиков. В 2016 году оно составило почти 170 000 упаковок, что на 45% больше, чем в 2015 году. Врачи считают, что необходимо бороться со "страхами и предрассудками, связанными с использованием неинвазивных наркотических анальгетиков".

В 2017 году будут внесены изменения в КоАП с целью привлекать к ответственности врачей, отказавшихся выписывать пациентам лекарства, в том числе обезболивающие. Проблемы с выдачей наркотических обезболивающих онкологическим больным в России вызвали широкий резонанс в 2015 году после ряда случаев самоубийств из-за боли.