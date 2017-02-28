Роспотребнадзор: калининградцы чаще травятся алкоголем, чем наркотиками

Жители Калининградской области в 2016 году чаще страдали от острых отравлений алкоголем, чем наркотиками или лекарственными препаратами. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.



Так, в 2016 году, по данным токсикологического мониторинга, в Калининградской области зарегистрировано всего 842 случая острых отравлений химической этиологии. 249 отравлений закончились смертью. Это меньше, чем в 2015 году. Мужчины чаще женщин страдают от таких отравлений — 60% против 40%.



На первом месте в 2016 году оставались отравления алкоголем и другими спиртосодержащими препаратами (30,3% от общего количество отравившихся), на втором месте — отравления лекарственными препаратами (27,2%), на третьем месте — острые отравления неуточнёнными веществами, товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой (22,3%). Наркотическими веществами в прошлом году травились только 13,1% от общего количества. Меньше всего людей пострадало от пищевых отравлений — 7,1%.



Чаще всего от различных отравлений страдают взрослые безработные — 49,8% от общего числа. Среди работающих доля пострадавших от отравлений снизилась и составила 15,2%.



До сих пор бытует мнение, что алкогольное отравление развивается только в том случае, если человек употребляет "некачественный" алкоголь или алкогольные суррогаты. Однако отравление может наступить при употреблении любых спиртных напитков, — отметили в Роспотребнадзоре. — Алкогольное отравление наступает, когда человек потребляет за короткое время большую дозу спиртного, в таком случае отравление может стать смертельным. Умереть можно и от маленькой дозы спиртного — в том случае, если генетически у выпившего индивидуума отсутствует или синтезируется в минимальных количествах фермент, расщепляющий алкоголь".



Бесконтрольное употребление населением медикаментов может также стать причиной острых отравлений. С целью предотвращения случаев острых отравлений медикаментами лицам с острой и хронической патологией необходимо обращаться за консультацией к врачу, не заниматься самолечением. А родителям необходимо обратить особое внимание на ограничение свободного доступа детей к медикаментам, хранящимся в домашних условиях.