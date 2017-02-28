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Главная Новости Здоровье

Роспотребнадзор: калининградцы чаще травятся алкоголем, чем наркотиками

14:51
  589 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Жители Калининградской области в 2016 году чаще страдали от острых отравлений алкоголем, чем наркотиками или лекарственными препаратами. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. 

Так, в 2016 году, по данным токсикологического мониторинга, в Калининградской области зарегистрировано всего 842 случая острых отравлений химической этиологии. 249 отравлений закончились смертью. Это меньше, чем в 2015 году. Мужчины чаще женщин страдают от таких отравлений — 60% против 40%.
 

На первом месте в 2016 году оставались отравления алкоголем и другими спиртосодержащими препаратами (30,3% от общего количество отравившихся), на втором месте — отравления лекарственными препаратами (27,2%), на третьем месте — острые отравления неуточнёнными веществами, товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой (22,3%). Наркотическими веществами в прошлом году травились только 13,1% от общего количества. Меньше всего людей пострадало от пищевых отравлений — 7,1%.
 

Чаще всего от различных отравлений страдают взрослые безработные — 49,8% от общего числа. Среди работающих доля пострадавших от отравлений снизилась и составила 15,2%.

До сих пор бытует мнение, что алкогольное отравление развивается только в том случае, если человек употребляет "некачественный" алкоголь или алкогольные суррогаты. Однако отравление может наступить при употреблении любых спиртных напитков, — отметили в Роспотребнадзоре. — Алкогольное отравление наступает, когда человек потребляет за короткое время большую дозу спиртного, в таком случае отравление может стать смертельным. Умереть можно и от маленькой дозы спиртного — в том случае, если генетически у выпившего индивидуума отсутствует или синтезируется в минимальных количествах фермент, расщепляющий алкоголь".

Бесконтрольное употребление населением медикаментов может также стать причиной острых отравлений. С целью предотвращения случаев острых отравлений медикаментами лицам с острой и хронической патологией необходимо обращаться за консультацией к врачу, не заниматься самолечением. А родителям необходимо обратить особое внимание на ограничение свободного доступа детей к медикаментам, хранящимся в домашних условиях.
 
В конце прошлого года сообщалось, что в России вырос спрос на водку и упали продажи пива. При этом калининградцы в новогодние праздники предпочли пиво шампанскому.
 
Напомним, на прошлой неделе в Калининграде отравились таблетками 15-летняя девочка и 34-летняя женщина. Оба случая произошли примерно в одно и то же время — около 11:30 часов, — в разных районах города. Сначала пострадавшие наглотались таблеток, потом были доставлены в местные больницы. По данным собеседника издания, ученица одной из школ на ул. Суворова проглотила около 40 таблеток антидепрессантов. Её госпитализировали ЦГБ и там диагностировали отравление медикаментами. Примерно в это же время с улицы Коммунальной в Калининграде в БСМП привезли 34-летнюю женщину. За помощью обратилась её мать. Она сообщила, что дочь выпила снотворное. У пострадавшей диагностировали отравление таблетками в состоянии алкогольного опьянения. 

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