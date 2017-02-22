В Калининграде школьница и молодая женщина отравились таблетками
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Во вторник, 21 февраля в Калининграде отравились таблетками 15-летняя девочка и 34-летняя женщина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Оба случая произошли примерно в одно и то же время — около 11:30 часов, — в разных районах города. Сначала пострадавшие наглотались таблеток, потом были доставлены в местные больницы.
По данным собеседника издания, ученица одной из школ на ул. Суворова проглотила около 40 таблеток антидепрессантов. Её госпитализировали ЦГБ и там диагностировали отравление медикаментами.
Примерно в это же время с улицы Коммунальной в Калининграде в БСМП привезли 34-летнюю женщину. За помощью обратилась её мать. Она сообщила, что дочь выпила снотворное. У пострадавшей диагностировали отравление таблетками в состоянии алкогольного опьянения.
Несколько дней назад в Светлогорске ученица местной школы наглоталась
таблеток перед уроками. По данным полиции, девочка приняла не лекарства, а рыбий жир.
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