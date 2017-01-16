ФАС: цены на 95 лекарств от ВИЧ, гепатита и туберкулёза завышены
Федеральная антимонопольная служба установила, что цены на 95 препаратов для лечения ВИЧ, туберкулёза и гепатитов в России выше, чем в других странах. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.
Исследование цен на лекарственные препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, а также антибактериальные и противотуберкулёзные лекарства было проведено в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации.
"Было выявлено, что в целом цены на эти препараты на 29% ниже минимальных цен в 38 странах мира, а по 58 позициям лекарственных препаратов цены в России оказались самыми низкими среди рассматриваемых стран. В то же время по 95 позициям препаратов ФАС России найдены более низкие цены в отдельных референтных странах", — сообщает ФАС.
Теперь антимонопольщики собираются "осуществить комплекс мер по их снижению до выявленного минимального уровня".
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявляла, что цены на ряд препаратов от ВИЧ были снижены в 17,5 раза.
Прежде сообщалось, что в России снизились
цены на 88 жизненно необходимых лекарств. Кроме того, в ФАС высказались
по поводу повышения стоимости парковки в Храброво.
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